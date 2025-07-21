Грозы не отступят: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 22 по 25 июля

Дожди и грозы сохранятся в Москве и Московской области на неделе с 22 по 25 июля, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 22 июля, облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный, дождь.

«Днем также дождь, в отдельных районах гроза. Температура ночью в столице +16…+18 градусов, днем +23…+25. По области ночью +13…+18, днем +21…+26 градусов. Ветер восточный с переходом на западный, 4-9 метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь.

«Температура ночью в Москве +16…+18 градусов, днем +25…+27. Ночью в области +13…+18, днем +22…+27 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

«В столице ночью +16…+18, днем +25…+27 градусов. По области ночью +13…+18, днем +22…+27. Ветер северный, 3-8 метров в секунду», — продолжил синоптик.

Фото: [ медиасток.рф ]

В пятницу, 26 июля, также облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью температура +12…+17, днем +23…+28 градусов. Ветер слабый, северный, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление ожидается немного выше нормы. Во вторник — 740 мм ртутного столба, в среду — 739 мм ртутного столба, в четверг показатели снова вернутся к 740 мм ртутного столба. В четверг и пятницу ожидается небольшое повышение — 744 и 746 мм ртутного столба.

Изменения в атмосферном давлении, особенно его снижение, могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья людей, страдающих диабетом, пониженным артериальным давлением или имеющих заболевания костно-мышечной системы. В подобных обстоятельствах возможно появление таких признаков, как затрудненное дыхание, аритмия, чувство усталости, повышенная тревожность и ослабление способности к концентрации.

Повышение атмосферного давления может представлять угрозу для здоровья лиц с гипертонией, метаболическими расстройствами, а также для тех, кто недавно перенес инсульт или инфаркт миокарда.

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