Гуцан — новый генпрокурор РФ: чем известен бывший однокурсник Медведева

Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора России, сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в телеграм-канале. Что известно о Гуцане — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

От поселка до Генпрокуратуры

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Свою трудовую деятельность Гуцан начал в 1976 году учеником и слесарем-инструментальщиком на Ленинградском электротехническом заводе. В 1978-1981 годах служил в Вооруженных силах СССР.

В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Был старостой студенческой группы, комсоргом курса. Учился на одном курсе с Дмитрием Медведевым (ныне зампред Совбеза РФ), Константином Чуйченко (ныне министр юстиции РФ) и Николаем Винниченко (ныне заместитель генпрокурора РФ).

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

После окончания университета работал стажером и прокурором отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел прокуратуры города Ленинграда. Позже занимал должности помощника прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и помощника заместителя генерального прокурора России.

С 2005 по 2007 год Гуцан был заместителем директора Федеральной службы судебных приставов, затем с 2007 по 2018 год — заместителем генерального прокурора России. С 2018 года он занимает пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Награды и достижения

Александр Гуцан является заслуженным юристом Российской Федерации и награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Заслуженный юрист России (2008). Награжден орденами Почета и Дружбы.

Ранее стало известно, что певицу Аллу Пугачеву проверяют на оправдание терроризма.