Hamster Kombat: актуальные шифр и комбо-карты на 23 и 24 сентября

Секретный шифр и комбо-карты в популярной игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 23-24 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Комбо-карты

Для того, чтобы раз в день получить пять миллионов монет, необходимо прокачать три определенные карты. Комбо обновляется ежедневно в 15:00 по московскому времени.

Чтобы получить монеты 23 сентября, нужно улучшить три карты: «Support team», «DAO» и «50M Telegram channel».

Секретный шифр

Шифр в игре необходим для того, чтобы получить миллион монет, новые скины и другие полезные игровые предметы. Он также обновляется каждый день в 22:00 по московскому времени.

Сегодняшнее слово — BYBIT. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая буква — «тире, точка, точка, точка», вторая — «тире, точка, тире, тире», третья — «тире, точка, точка, точка», четвертая — «точка, точка», пятая — «тире».

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