Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 12 и 13 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 12-13 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Актуальный шифр

Шифр нужен для получения новых скинов, полезных игровых предметов, а также одного миллиона монет. В «Хомяке» он обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени.

Новое слово сегодня — DELIGHT. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая буква — «тире, точка, точка», вторая — «точка», третья — «точка, тире, точка, точка», четвертая — «точка, точка», пятая — «тире, тире, точка», шестая — «точка, точка, точка, точка», седьмая — «тире».

Точка — короткое и быстрое нажатие, а тире — нажатия с удержанием на одну-две секунды или дольше.

Комбо-карты за пять миллионов

Прокачка верной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 12 сентября необходимо улучшить три карты: «Cointelegraph», «Margin trading x50» и «HamsterStore Launch».

Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.