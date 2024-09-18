Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 18 и 19 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 18-19 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Актуальный шифр

Шифр нужен для получения новых скинов, полезных игровых предметов, а также одного миллиона монет. В «Хомяке» он обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени.

Новое слово сегодня — BINANCE. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая буква — «тире, точка, точка, точка», вторая — «точка, точка», третья — «тире, точка», четвертая — «точка, тире», пятая — «тире, точка», шестая — «тире, точка, тире, точка», седьмая — «точка».

Точка — короткое и быстрое нажатие, а тире — нажатия с удержанием на одну-две секунды или дольше.

Комбо-карты за пять миллионов

Прокачка верной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 18 сентября необходимо улучшить три карты: «Meme coins», «HamsterBook» и «BisDev team».

Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.