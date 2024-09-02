Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 2 и 3 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 2-3 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Миллион монет и новые скины

Шифр нужен для получения новых скинов, полезных игровых предметов, а также одного миллиона монет. В «Хомяке» он обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени.

Новое слово сегодня — SMARTY. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая буква — «точка, точка, точка», вторая — «тире, тире», третья — «точка, тире», четвертая — «точка, тире, точка», пятая — «тире», шестая — «тире, точка, тире, тире».

Актуальные комбо-карты

Прокачка верной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 2 сентября необходимо улучшить три карты: «DEX», «Gym hamster» и «Hiring employees».

Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.