Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 20 и 21 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 20-21 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Пять миллионов монет за комбо-карты

Прокачка верной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо этих карт обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 20 сентября необходимо улучшить три карты: «Licence Japan», «Security Audition» и «Staking».

Шифр

Шифр для получения новых скинов, полезных игровых предметов, а также одного миллиона монет в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени.

Новое слово сегодня — BYBIT. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая буква — «тире, точка, точка, точка», вторая — «тире, точка, тире, тире», третья — «тире, точка, точка, точка», четвертая — «точка, точка», пятая — «тире».

Ранее эксперт объяснила, может ли Telegram сдать данные пользователей в рамках сотрудничества с властями Франции.