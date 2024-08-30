Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 30 и 31 августа

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 30-31 августа — в материале «Подмосковье сегодня».

Пять миллионов монет за комбо-карты

Прокачка верной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 30 августа необходимо улучшить три карты: «Marketing», «HamsterStore launch» и «Speaking to employees».

Шифр

Шифр нужен для получения новых скинов, полезных игровых предметов, а также одного миллиона монет. В «Хомяке» он обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени.

Новое слово сегодня — HOMIE. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая буква — «точка, точка, точка, точка», вторая — «тире, тире, тире», третья — «тире, тире», четвертая — «точка, точка», пятая — «точка».

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