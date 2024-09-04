Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 4 и 5 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat, позволяющие игрокам получить полезные призы, обновляются ежедневно. Актуальные данные на 4-5 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Какие карты прокачать

Комбо-карты необходимы для повышения пассивного дохода. При прокачке нужных комбинаций игрок может получить приз в пять миллионов монет. Они обновляются ежедневно в 15:00.

Для получения монет 4 сентября необходимо улучшить следующие карты: «Bitcoin Pizza Day», «Welcome to Amsterdam» и «NFT Metaverse».

Шифр

Шифр в «Хомяке» нужен для того, чтобы получить новые скины, полезные предметы, а также миллион монет. Он обновляется ежедневно в 22:00, а вводить его необходимо в разделе «Daily Сipher».

Сегодня актуальное слово — DEPOSIT. Код азбуки Морзе, который нужно ввести: первая буква — «тире, точка, точка», вторая — «точка», третья — «точка, тире, тире, точка», четвертая — «тире, тире, тире», пятая — «точка, точка, точка», шестая — «точка, точка», седьмая — «тире».

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