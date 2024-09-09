Hamster Kombat: шифр и комбо-карты на 9 и 10 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновляются ежедневно, актуальные данные на 9-10 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Цифровой шифр

Шифр нужен для получения новых скинов, полезных игровых предметов, а также одного миллиона монет. В «Хомяке» он обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени.

Новый шифр сегодня — 260924. Для получения призов нужно ввести код азбуки Морзе: первая цифра — «точка, точка, тире, тире, тире», вторая — «тире, точка, точка, точка, точка», третья — «тире, тире, тире, тире, тире», четвертая — «тире, тире, тире, тире, точка», пятая — «точка, точка, тире, тире, тире», шестая — «точка, точка, точка, точка, тире».

Точка — короткое и быстрое нажатие, а тире — нажатия с удержанием на одну-две секунды или дольше.

Актуальные комбо-карты

Прокачка верной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 9 сентября необходимо улучшить три карты: «It Team», «Oracle» и «Telegram Miniapp Launch».

Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.