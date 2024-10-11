Харитон Исповедник и Собор преподобных отцов Киево-Печерских: история праздников и о чем молиться святым

День памяти преподобного Харитона Исповедника и Собор преподобных отцов Киево-Печерских отмечают православные верующие 11 октября. Подробнее о традициях и истории праздников — в материале «Подмосковье сегодня».

Харитон Исповедник

Святой был выходцем из города Иконии и жил во времена правления царя Авреллиана. Харитон Исповедник был благочестивым и не скрывал своей принадлежности к христианству. Он был арестован и представлен перед судом, когда царь приказал принудить всех христиан к жертвоприношению и идолопоклонству. Святого долго пытали, но он был готов умереть за Иисуса Христа и каждый раз исцелялся. После смены власти Харитона освободили, и он ушел в Иерусалим.

11 октября преподобному Харитону Исповеднику молятся в любой сложной ситуации, когда человек не может принять какое-то решение или сделать выбор. Так как святой при жизни исцелял болезни, ему также молятся об освобождении от недугов. А родители просят наставить детей на истинный путь.

Фото: [ freepik.com ]

Люди в праздник старались не выходить из дома, так как считалось, что можно получить порчу или сглаз. Также нельзя было подметать избы и скотные дворы.

Преподобные отцы Киево-Печерские

Берестовая гора, которая находится рядом с Киевом, в 1013 году стала убежищем для преподобного Антония, который стал жить на ней в полном одиночестве, совершая чудеса после посещения святого Афона. Для получения духовной пищи на гору приезжали гости, некоторые оставались там жить. Первым из них считается преподобный Никон, после него переселился и святой Феодосий. Все монахи неустанно молились за крещение язычников на Руси, благодаря им проходило христианское просвещение.

В запутанных пещерах Киево-Печерского монастыря находятся 45 нетленных мощей святых угодников и около 30 мироточивых глав. Считается, что святые помогают христианам укрепить их веру в Господа. Они также являются покровителями монахов. За помощью к преподобным обращаются бедные, нуждающиеся люди. Святые дарят им надежду и утешают в скорби.

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