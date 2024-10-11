Народные приметы на 11 октября: почему в этот день запрещено выходить из дома

Международный день девочек и Всемирный день яйца ежегодно отмечают 11 октября. Также эта дата считается Днем пиццы с колбасой, Днем вдыхания осеннего воздуха и Всемирным днем борьбы с ожирением.

Согласно поверьям, 11 октября нельзя убираться в доме и жениться. Кроме того, в этот день желательно не выходить из квартиры, чтобы не привлечь беду. О чем еще говорят приметы — в материале «Подмосковье сегодня».

Предсказание погоды по приметам

Так, если сурки рано заделывают ходы в свои норы — стоит ждать суровой зимы, а если зайцы долго не белеют — осень затянется. Если ива рано покрывается инеем — зима будет долгой.

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Также наши предки верили, что ветер, который меняет направление по часовой стрелке 11 октября — к туманам, а осиновые листья, которые лежат кверху лицом, предвещают теплую зиму.

Запреты на 11 октября

День считался очень неблагоприятным и в какой-то степени даже опасным. Чтобы не навлечь в дом беду, было принято не выходить на улицу, а заниматься домашними делами. Запрещено и выметать сор из избы. По выброшенному мусору, согласно поверьям, можно было навести несчастье.

11 октября не очень благоприятный день для замужества, так как пару ждала непростая семейная жизнь. Также не собирали в лесу ягоды и тем более не ели их. Приметы гласят, что 11 октября в них нет никакой пользы.

Полезные дела на 11 октября

Девушки и женщины в этот день начинали заниматься шитьем, так как огородные работы и период заготовок на зиму завершен. Люди старались оставаться дома, чтобы позаниматься домашними делами.

Посиделки 11 октября завершались песнями и танцами. На них дамы приглашали молодых парней и искали себе жениха. Кто нашел — мог успеть сыграть осеннюю свадьбу.

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