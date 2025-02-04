Химия была: стало известно, почему дочь российского олигарха Мишель Кенина ушла от SHAMAN

После развода с Еленой Мартыновой певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) приписывали роман с Мишель Кениной — дочерью одного из основных акционеров девелоперской компании «Самолет» Михаила Кенина. Но в феврале телеграм-канал «Антиглянец» сообщил , что девушка ушла от певца, который даже собирался сделать ей предложение. Расставание могло быть связано с неожиданными обстоятельствами, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эзотерик Майя Королева.

Карты Таро указали ей, что между Дроновым и Кениной все-таки была химия, они испытывали взаимное притяжение друг к другу. Однако обстоятельства привели к сложностям в отношениях.

«Существовали возможные чувства, желание быть вместе, но этот вопрос требовал осознанного выбора с обеих сторон. Расставание могло произойти из-за неожиданных обстоятельств или выгорания, когда что-то в отношениях резко изменилось. Трудности и вызовы в итоге привели к разрыву», — отметила Королева.

Таролог предсказала певцу светлое будущее, в личной жизни SHAMAN ожидают позитивные изменения. Дронову предстоит встреча с человеком, который принесет радость и гармонию в его жизнь, что может привести к счастливым отношениям, заключила эзотерик.

Ранее стало известно, может ли Прохор Шаляпин отказаться от спонсорства и обрести настоящую любовь.