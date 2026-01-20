«Хочет сепарироваться от Пугачевой»: психолог объяснила резкую смену имиджа иноагента Максима Галкина

Иноагент Максим Галкин* резко сменил образ, отрастив бороду, и, по мнению пользователей Сети, стал похож на бывшего мужа Аллы Пугачевой — Филиппа Киркорова. С чем может быть связано такое неожиданное преображение, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, окружающие всегда воспринимали Галкина юным именно из-за того, что он муж Аллы Пугачевой и между ними разница 27 лет.

«То есть он обречен был на то, чтобы оставаться всегда очень юным. Такое психологическое бессознательное восприятие людей. Сейчас, мне кажется, наступил момент, когда ему хочется заявить о себе как о самостоятельной единице, как о взрослом человека. Тем более, на носу пятидесятилетие. Этот образ, который он выбрал, с его точки зрения, соответствует авторитетности», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В любом этносе, продолжила психолог, мужчина с бородой — это уже поживший человек. Когда у юнца пробивалась борода, он сразу чувствовал себя взрослым, авторитетным и весомым.

«Так что приход к такому образу — неспроста. На мой взгляд, ему хочется сепарироваться, оторваться от Аллы Пугачевой и заявить о себе как о самостоятельной единице. То, что он стал похож на Киркорова, ничего удивительного, потому что Галкин сейчас мотается по странам и весям. Он так и не нашел своего места, потому что мы все знаем, как он был популярен в России, как его любили миллионы людей. Конечно, он больше нигде такого не получит», — подчеркнула Абравитова.

Смотря на жизнь Киркорова, который остался в России и сменил имидж, снова став популярным, Галкин «слизнул» такой образ, чтобы показать, что он тоже успешный и весомый, заключила психолог.

*Признан иноагентом в РФ.