«Хочу жениться»: стало известно, почему юная невеста Лепса хочет быстрее выйти замуж за 62-летнего певца

Невеста 62-летнего Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба призналась , что устала от учебы в Лондоне и уже хочет выйти замуж. Это истинное желание девушки, себя она видит в роли женщины, а не человека, который растет в профессиональной сфере. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, у невесты Лепса женский психотипаж. Она ощущает себя девочкой, поэтому выбирает взрослого мужчину, состоявшегося в жизни, который может полностью взять ответственность за ее жизнь — как материальную, так и социальную. Ей хочется жить рядом с тем человеком, который дает все, добавила Абравитова.

Для Авроры отношения с певцом могут быть реальной любовью, а не пиаром. Именующиеся у Лепса власть, деньги и успех — сексуальные черты мужчин, притягивающие девушек магнитом. Юная красавица хочет выйти замуж за артиста, потому что для нее это станет гарантией необходимых внутренних ценностей. Для девушки важна комфортная, безбедная жизнь в свое удовольствие рядом с ярким человеком, подчеркнула психолог.

«Для того, чтобы находиться в поле человека, который тебе все дает, ты должен соответствовать его ожиданиям. То есть и уровень внимания, и то поведение, которое его заводит, все это тоже держит в тонусе. Конкуренция у нее огромная, поэтому нельзя расслабляться, нужно соответствовать ожиданиям человека, потому что его любовь тоже зиждется на определенных условиях», — объяснила Абравитова.

Она добавила, что на пике отношений влюбленные стараются показывать друг другу только положительные черты характера. Однако со временем Авроре придется познакомиться и с другими гранями характера Лепса, который может быть капризным, непредсказуемым и даже жестоким, заключила эксперт.

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