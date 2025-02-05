Воспитывал чужого ребенка: стала известна шокирующая правда о семье Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев узнал, что годовалый Ваня, которого он считал своим родным сыном, оказался зачат от другого мужчины. Шокирующая правда выяснилась в эфире программы «ДНК» на телеканале НТВ. В будущем у Солнцева еще могут родиться свои дети. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

Жена Солнцева Полина Давыдова — дочь бывшей супруги шоумена Екатерины Давыдовой — утверждает, что тест ДНК подменили, и она была верна своему мужу. Шоумен же заподозрил измену жены с ассистентом Владиславом Черных, однако экспертиза не подтвердила и его отцовство. Несмотря на скандал, Солнцев пообещал, что будет помогать в воспитании Вани.

Эзотерик Королева отметила, что Гоген и Полина еще могут помириться. При этом карты Таро не дали ей четкого ответа — кто подарит Солнцеву родного ребенка. Гадалка увидела в его будущем новую семью, с которой он сможет найти радость.

«Карты указывают на то, что Гоген хочет взять на себя ответственность и создать семью, но еще не готов к следующему шагу», — заключила Королева.

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