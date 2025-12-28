Хоккеисты из низшей североамериканской лиги устроили забастовку из-за плохой экипировки и графика

Атмосфера в одной из ключевых североамериканских хоккейных лиг накалилась до предела. Как сообщает ESPN, игроки ECHL (лиги класса А) объявили масштабную забастовку из-за системных проблем с условиями труда и нормами безопасности. Причиной стала остановка переговорного процесса между руководством лиги и Ассоциацией профессиональных хоккеистов (PHPA).

В открытом письме спортсмены предъявили ряд серьезных обвинений. Среди них — низкое качество экипировки, включая вынужденное использование бывших в употреблении защитных элементов и неправильно подобранных шлемов. Также хоккеисты протестуют против чрезмерно плотного игрового календаря и отказа предоставлять им законный отдых, в том числе в праздничные дни, включая Рождество.

Забастовка приобрела международный масштаб. В ней принимают участие сотни игроков из разных стран. По данным издания, наибольшие делегации представляют Канада (370 хоккеистов) и США (352 игрока). Второй по численности группой среди иностранных спортсменов стали россияне — в протесте участвует около дюжины хоккеистов из России.

