Холод и снег не отступают: синоптики назвали дату потепления в Москве и Подмосковье

Дожди и мокрый снег ожидаются в Москве и области в ближайшие дни. Предстоящие выходные станут холодными — ночная температура опустится ниже 0 градусов. Потепление начнется после Пасхи. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночь на пятницу в Москве и Подмосковье выпадет снег. Местами в регионе ожидается гололедица. Ночная температура в столице составит -1…+1 градус, по области — от -4 до +1 градуса, уточнил Ильин. Порывы ветра достигнут 6-11 м/с. Днем 10 апреля также ожидаются мокрый снег и дождь, выпадет 1-5 мм осадков. Температура в Москве поднимется до +2…+4 градусов, по области — до 0…+5. Возможно порывы ветра до 15 м/с.

Ночь на субботу также будет дождливой, осадки продолжатся в течение дня. Температура +2…+4 градуса прогнозируется в Москве в ночь с 10 на 11 апреля, в Подмосковье столбик термометра опустится до -1, предупредил синоптик. Днем воздух в столице прогреется до +8…+10 градусов, по области — до +6…+11 градусов.

Небольшой дождь продлится в столичном регионе и на Пасху. В ночь на 12 апреля температура в Москве и области не поднимется выше +4 градусов, местами возможно похолодание до -1. Днем в воскресенье в регионе начнется потепление — воздух прогреется до +14 градусов. Также ветер сменит направление с северо-восточного на восточное, а его порывы замедлятся с 6-11 м/с до 4-9 м/с.

После 12 апреля в Москве и Московской области начнется потепление, дожди и снег отступят.

«Ночь на понедельник, 13 апреля, пройдет без осадков. Утром местами туман. Температура ночью: 0…+5 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, температура: +9…+14 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с», — сообщил Ильин.

Ночь на вторник, 14 апреля, будет еще теплее: ожидается до +7 градусов. Однако дневная температура по-прежнему не поднимется выше +14, добавил эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Роман Малышенко ]

