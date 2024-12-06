Холод вернулся: стала известна погода Москве и Подмосковье на выходных

Понижение температуры и снегопад ждут жителей Москвы и Подмосковья на выходных 7 и 8 декабря. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В первый выходной погода обещает быть облачной и снежной. Ночью в столице температура воздуха опустится до -5…-3 градусов, днем поднимется до -3…-1 градуса.

«В Подмосковье также облачно, ожидается снег и гололедица. Температура ночью -9…-4 градуса, днем от -6 до -1. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 8 декабря, в Москве облачно. Ночью ожидается снег, температура от -3 до -1.

«Днем небольшой снег, возможен мокрый снег и гололедица. Температура от -2 до 0 градусов. В регионе облачно, в ночное время также снег, температура -6…-1, а днем мокрый снег, гололедица и температура воздуха -4…-1 градус. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

Понедельник, по прогнозу синоптика, станет самым снежным днем. Ожидается сильный снегопад и облачная погода. Температура ночью опустится до -5…0 градусов, днем поднимется до -4…+1. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду.

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