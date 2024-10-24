Холодные зимы, затопления и засухи — коллапс АМОС ожидает Северную Европу: как он отразится на России

Более 40 ведущих климатологов мира предупредили лидеров стран Северной Европы о катастрофе, которая грозит из-за коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Замедление или коллапс AMOC может привести к значительным изменениям климата не только в Северной Европе, но и в России, заявила доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Чем опасен коллапс AMOC

Эксперт отметила, что AMOC является ключевым компонентом глобальной климатической системы и играет важную роль в переносе тепла из тропиков в северные регионы. Его замедление может привести к резкому похолоданию в Северной Европе и части Северной Атлантики. Можно ожидать более холодные зимы и менее предсказуемую погоду.

Коллапс AMOC приведет к экстремальным погодным условиям. По словам Сердитовой, возможно увеличение частоты и интенсивности штормов, наводнений, засух и жарких волн. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на сельском хозяйстве, водоснабжении и экосистемах. Кроме того, замедление АМОС может повлечь за собой увеличение уровня моря.

Фото: [ pxhere.com ]

«Меняется распределение воды в океане, что может привести к повышению уровня моря в некоторых прибрежных районах, что угрожает затоплением городов и инфраструктуры», — отметила профессор.

Ожидающийся катаклизм может стать причиной изменения морских экосистем. Это затронет рыболовство и популяции морских организмов, что имеет экономические последствия для прибрежных регионов.

Как коллапс AMOC отразится на России

По словам Сердитовой, внешние эффекты замедления AMOC могут также оказать влияние на климат России, особенно на северо-западе и в Арктике. Это может привести к более холодным зимам и ухудшению погодных условий, отметила она.

Кроме того, коллапс AMOC грозит России экономическими последствиями — сельское хозяйство, рыбный промысел и другие секторы экономики могут столкнуться с новыми вызовами из-за изменений климата. Для решения возникших проблем потребуются изменения в стратегиях.

Фото: [ pxhere.com ]

«Потенциальные миграции населения из более холодных или затопленных регионов могут привести к социальным напряжениям и изменению демографической структуры», — подчеркнула профессор.

Когда ждать катаклизм

В настоящее время оценки коллапса AMOC варьируются, отметила Сердитова. При этом многие эксперты считают, что при сохранении нынешних темпов изменения климата замедление AMOC может произойти в ближайшие несколько десятилетий, возможно, к середине XXI века. Авторы обращения к лидерам стран Северной Европы также полагают, что коллапс может случиться уже в этом столетии.

«Ученые подчеркивают важность немедленных действий по снижению выбросов парниковых газов, чтобы замедлить данные процессы и предотвратить катастрофические последствия для климата. Таким образом, важно следить за исследованиями и разрабатывать стратегии адаптации и смягчения последствий изменений климата на уровне как национальном, так и международном», — заключила Сердитова.

Ранее стало известно, чем астероид 2024 PT5 угрожает землянам.