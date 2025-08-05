«Хорошая удавка на шее Молдавии»: в Москве возмущены расправой Кишинева над Гуцул

Районный суд Кишинев (сектор Буюканы) вынес приговор башкану (главе) Гагаузской автономии Евгении Гуцул — семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора, прямо из зала суда. Что известно о деле, реакции властей и отношениях Кишинева с Москвой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дело Гуцул

По версии прокуратуры, в 2019–2022 годах она участвовала в незаконном финансировании партии «Шор», ввозила в Молдавию деньги из России и координировала работу офисов партии во время протестов против властей. Обвинение также касалось подделки финансовой документации. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что яркая пророссийская позиция Гуцул повлияла на ее судьбу в дальнейшем.

«В данном случае понятно, что Гуцул всегда вела дерзко. Я считаю, что с точки зрения политического конфликта можно было бы Гуцул пойти по другому сценарию. Открытая и дерзкая пророссийскость не прокатывает сегодня в большинстве стран», — пояснил эксперт.

В апреле 2025 года ей предъявили еще одно обвинение в получении денег от организованной преступной группировки. Так власти Молдавии и прокуратура называют людей из окружения руководителя «Победы» Илана Шора. Однако Гуцул категорически отвергает все доводы стороны обвинения. Она называет дело политическим и связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами. Как отметил политолог Маркелов, президент Молдавии Майя Санду не собиралась держать на свободе Гуцул.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Зачем держать оппонента, который не просто оппонент. Она дерзит и летала в Москву, а также не скрывала своей пророссийскости. Россия говорит: “Да, если будем вместе договариваться с Гуцул, то мы и готовы защищать. Если вы начнете делать какие-то действия в Молдавии, связанные с собственными политическими амбициями, и не уведомляя нас, то понятно, что мы можем где-то ситуацию и упустить”. Собственно, вот она и была упущена, — выразил мнение специалист.

Реакция на арест Гуцул

В Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала собственный арест политической расправой.

«Сегодня за решеткой я, а завтра может оказаться каждый, кто посмеет критиковать власть. Это не приговор мне — это приговор всей демократической системе Молдовы», — передал ее слова адвокат телеграм-каналу Исполнительного комитета АТО Гагаузия, Республика Молдова.

В свою очередь бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон считает, что данные действия связаны с местью молдавского истеблишмента.

«Все, чего смогла добиться "реформированная" юстиция Майи Санду, — это приговорить к семи годам лишения свободы женщину, мать, лидера местной администрации, избранного народом. Все, чего смогли добиться "реформированная" юстиция и политическая полиция Майи Санду, — это отомстить за глубокие личные обиды и ненависть президента», — написал он в своем телеграм-канале.

Фото: [ t.me/igordodon ]

В России

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, арест — образец политически мотивированного решения.

«Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Мы видим, как оппозиция всячески зажимается в Молдавии. Фактически люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают», — сказал он в ходе брифинга.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест позором.

«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал семь лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы. Это не просто позор, это напасть, беда, напавшая на Молдавию и ее народ», — написала она в своем телеграм-канале.

Фото: [ t.me/MID_Russia ]

Отношения Кишинева и Москвы

По мнению политолога Сергея Маркелова, Молдавия давно определила для себя путь европейской интеграции

«Действующая власть в Молдавии крайне антироссийская и выбрала европейский путь. Инцидент с Гуцул — это общая цепочка, связанная с тем, что все пророссийское в стране с корнем очищается, и власть применяет те инструменты, которые она может применить», — сказал эксперт.

Сейчас, отметил специалист, страны выбирают свой путь, отдаляясь от РФ, однако рычаги давления у Москвы до сих пор остаются.

«Пока мы теряем Молдавию только политически, но не экономически и территориально, Приднестровье — это хорошая удавка на шее Молдавии», — заявил он.

Дальнейшие действия молдавских властей будут связаны с постепенным уходом от всего российского, как в свое время это старалась сделать Украина, заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что США активизируют диалог с Москвой в ожидании встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.