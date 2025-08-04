Пятая миссия Уиткоффа: США активизируют диалог с Москвой в ожидании встречи Путина и Трампа

Возможная пятая поездка спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву говорит о желании американцев продолжить переговорный процесс, президент США Дональд Трамп прощупывает почву и готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Насколько встреча возможна и когда произойдет — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Встреча Путина и Трампа

4 августа Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию в среду или четверг. Как пояснил политолог Юрий Светов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такая встреча должна проходить всегда перед диалогом двух лидеров.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Трампом, заявив, что ее надо готовить. Вспомните встречу президента Украины Владимира Зеленского с Трампом, когда она превратилась в ругань и претензии. Наш президент так никогда не делает. Мы с уважением относимся к президенту Соединенных Штатов, встречаясь с ним, мы должны добиться, чтобы встреча дала какие-то результаты», — выразил мнение эксперт.

По его словам, Уиткофф обсудит вопросы конфликта на Ближнем Востоке и Украине.

Фото: [ сommons.wikimedia/The White House ]

«Я полагаю, что в этой встрече есть серьезная заинтересованность американцев. Это не случайно, что Уиткофф сначала съездил на Ближний Восток, потом в РФ. Видимо, есть какие-то вопросы, в которых американцы заинтересованы, чтобы Россия помогла», — пояснил он.

Как считает политолог, стороны во время встречи могут договориться и о переговорах Путина с Трампом.

«Моя личная точка зрения, что какого-то рода встреча в Китае возможна. Может быть, неполноценная, на полях мероприятия, посвященного 80-летию окончания войны Китая с Японией, но исключать ее нельзя», — заключил Светов.

Пятая попытка

Несмотря на формальный статус спецпосланника президента США по Ближнему Востоку, Стив Уиткофф фактически стал личным эмиссаром Дональда Трампа. Именно он первым из представителей новой американской администрации посетил Россию после вступления Трампа в должность в январе 2025 года.

Первый визит Уиткоффа состоялся 11 февраля. Его миссия была напрямую связана с делом американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков. Накануне визита Фогель был помилован президентом РФ, а затем обменян на россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в киберпреступлениях. Позже в интервью телеканалу CBS Уиткофф сообщил, что в Москве встретился с Путиным. Российская сторона официально этот контакт не подтвердила.

Повторный визит Уиткоффа в Москву состоялся 13 марта. Он был принят Владимиром Путиным, однако детали встречи в Кремле остались неразглашенными. Сам Уиткофф охарактеризовал переговоры как «позитивные» и сообщил, что они длились три-четыре часа. По его словам, российский лидер передал через него подарок для Трампа — картину художника Никаса Сафронова, на которой изображен американский президент после покушения в Пенсильвании 13 июля 2024 года.

Третья поездка прошла 11 апреля. На этот раз Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, а затем вновь провел переговоры с Владимиром Путиным. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, основной темой встречи стало обсуждение путей урегулирования конфликта на Украине. В тот же день Уиткофф также посетил Исаакиевский собор и Большую хоральную синагогу.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

25 апреля встреча в Кремле продлилась примерно три часа. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что у переговоров был «конструктивный и весьма полезный характер». По его словам, речь шла в том числе о возможности возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Ушаков назвал «символичным» тот факт, что переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи на Эльбе советских и американских войск.

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