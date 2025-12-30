Хотела убрать мозоль за пару недель, получила черное пятно: чем опасно лазерное удаление

Большое черное пятно появилось у москвички после того, как она выжгла мозоль лазером, передает телеграм-канал «Shot Проверка». Врач-дерматолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Марина Русак в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, в чем опасность такой процедуры и как нужно удалять мозоли.

По данным СМИ, жительница Москвы еще летом натерла ногу из-за частого ношения обуви на каблуках. Мозоль не заживала на протяжении четырех месяцев, после чего девушка обратилась в одну из столичных клиник. Там ей удалили мозоль с помощью лазера. Как утверждает пациентка, медики заверили ее, что кожа восстановится в течение пары недель. Однако уже через несколько часов после процедуры у нее начались сильные боли. Место ожога обрабатывали лидокаином и назначили обезболивающие. Несмотря на то, что девушка соблюдала все рекомендации врачей, кожа так и не зажила — на месте мозоли осталась темная впадина.

Эксперт Русак подчеркнула, что лазерное удаление мозолей относится к инвазивным дерматологическим процедурам и при нарушении показаний или техники может приводить к осложнениям.

«Основные риски связаны с глубиной воздействия: избыточное выжигание тканей способно вызвать термический ожог, некроз кожи, замедленное заживление и формирование рубцов или участков стойкой гиперпигментации, вплоть до черного струпа. Усиливают риск хроническое трение, ношение тесной обуви, нарушение кровоснабжения стоп и несоблюдение послеоперационного ухода», — пояснила специалист.

Фото: [ istockphoto.com/Sadeugra ]

При этом с точки зрения онкологических рисков лазерная процедура не считается прямым фактором развития рака кожи, заверила врач.

«Однако длительно существующие травмированные участки, хроническое воспаление и повторные повреждения эпидермиса теоретически могут маскировать или отсрочивать выявление злокачественных процессов. Поэтому любые незаживающие, темнеющие или изменяющиеся образования требуют очного осмотра дерматолога, а также при необходимости дерматоскопии или биопсии», — предупредила она.

По ее словам, в первую очередь удаление мозолей должно начинаться с диагностики причины их появления.

«В большинстве случаев предпочтение отдается щадящим методам: аппаратному медицинскому педикюру, кератолитическим средствам, коррекции обуви и ортопедических нагрузок. Лазер или хирургическое удаление допустимы только по строгим показаниям и выполняются специалистом с обязательным последующим наблюдением. Самолечение и агрессивные методы без контроля врача существенно повышают риск осложнений», — заключила Русак.

Ранее стало известно, что спасет от тяжести и боли в животе после новогоднего застолья.