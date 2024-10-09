Хотела воскресить: выяснилось, почему дочь Элвиса Пресли долго хранила тело мертвого сына дома

Дочь певца Элвиса Пресли Лиза Мари в своих мемуарах рассказала, что долго не хоронила своего 27-летнего сына Бенджамина Кио после его смерти. Психолог Адиля Бурова считает, что звездная дочь могла надеяться на воскрешение своего ребенка.

Лиза Мари Пресли ушла из жизни в 2023 году. Именно она велела выпустить в печать мемуары после своей смерти. В них дочь знаменитого певца призналась, что долго не хоронила Кио, потому что заботилась о нем, пока хранила труп. Мать держала тело погибшего ребенка в постели с сухим льдом в доме в Лос-Анджелесе — вблизи ее собственного. Лиза Мари призналась, что чувствовала себя счастливой, потому что нашла способ до конца воспитывать сына и спокойно проводить его в последний путь, сообщил журнал Peopletalk. Родственники похоронили Бенджамина, лишь получив «особую вибрацию» от его тела.

По словам Буровой, дочь Пресли хранила тело сына не просто так, а в надежде когда-нибудь воскресить его.

«Она женщина, которая не нуждалась в деньгах. Есть ощущение, что она надеялась на то, что когда-то, возможно, изобретут методы, которые помогут его или оживить, или клонировать. Потому что в той среде, в которой она вращалась, есть веяние, что наука вот-вот дойдет до того, чтобы если не оживлять этих людей, то, во всяком случае, как-то их клонировать. Я предполагаю, что ею двигала эта история», — пояснила психолог.

Кроме того, Лиза Мари имела сложности с неприятием смерти, переживала затянувшееся горевание, продолжила эксперт.

«Вполне возможно, что у нее были сложности в личной жизни. В этом случае ребенок зачастую встает на место партнера неосознанно, из любви к родителю. Скорее всего в ребенке был размещен смысл жизни. Когда ребенок погибает, смысл жизни заканчивается. Есть ощущение, что сын занимал не место ребенка для своей мамы, а место или партнера, или кого-то из родителей», — добавила Бурова.

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