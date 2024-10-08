Мужчины будут перекрывать ей дорогу: стала известна судьба дочери Дайнеко, которую певица держит в тайне

В интервью на YouTube-канале «Ваша Наташа» певица Виктория Дайнеко рассказала , что не показывает 9-летнюю дочь Лизу публике из-за своих страхов. Также артистка считает, что девочка должна сама выбирать: становиться популярной или нет. Таролог Елена Батыр заявила, что в жизни дочери Дайнеко могут наступить моменты известности, но мужчины будут закрывать ее карьеру, перекрывать ей дорогу.

По словам Батыр, в личной жизни Лизы могут появиться мужчины, которые будут убеждать ее сидеть дома, а не добиваться популярности. Таролог также назвала дату бракосочетания Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана, родителей девочки, не очень хорошей, из-за этого дочь певицы может уехать куда-то далеко от дома уже в молодые годы.

Эзотерик Мария Богданова проанализировала матрицу судьбы 9-летней Лизы и пришла к выводу, что дочка Дайнеко не останется в тени. С большой долей вероятности она добьется успеха в музыкальной индустрии, но это не означает, что девочка пойдет по стопам матери. Лиза может стать журналистом, актрисой или даже учителем музыки.

«Сейчас Виктория переживает за ребенка. Певица рождена 12 числа, а это люди, которые могут любить и впадать в жертву. Я думаю, здесь какой-то блок у самой Виктории. Девочка будет расти харизматичной, женственной, будет приковывать взгляды, и сама будет это любить», — отметила эзотерик.

По ее словам, далеко не факт, что дочь Дайнеко будет стремиться к славе. Она будет блистать своими талантами, но не прибегнет к черному пиару. Эзотерик подчеркнула, что не видит пика популярности в судьбе девочки.

«Девочка будет стараться добиваться всего сама, судьба благосклонна к ней. Не будет такого, что популярности она достигнет за счет мамы. Ей это будет самой нравиться, поэтому она будет заниматься этим», — заключили Богданова.

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