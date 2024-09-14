HR-специалист Лоикова: в России вырос спрос на гибридный график работы

В России зафиксирован рост спроса на гибридный график работы. Откликов на вакансии с подобными условиями намного больше. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Такой график, по словам эксперта, предполагает и работу в офисе, и работу из дома.

«Большинство работодателей готовы к гибридному графику, а не полной «удаленке». Условно, четыре дня в неделю человек работает в офисе, а один из дома. Количество таких вакансий с таким графиком растет с начала года. Мы это видим и в регионах, и в московских компаниях. Формат достаточно привлекателен по объективным причинам», — пояснила HR-специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Одна из причин — это возможность контроля работы сотрудников. При необходимости оперативно можно скорректировать ситуацию.

«Можно тем самым помогать эффективности сотрудника, потому что ему не нужно будет отпрашиваться лишний раз, решать какие-то домашние дела. И, если от этого не страдает продуктивность работы и результат сотрудника, то почему бы и нет», — добавила Лоикова.

Эксперт подчеркнула, что основная ценность работы в офисе в ближайшее время будет заключаться именно в возможностях встреч, дискуссий с коллегами, а также решения каких-то срочных операционных задач.

«Живое общение, как мне кажется, это уже роскошь и золото. Современное золото в офисе», — заключила специалист.

Ранее стало известно, вернется ли в Россию тренд на «удаленку».