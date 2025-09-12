«Христиан с каждым годом все больше»: выяснилось, почему россияне стали чаще выбирать для могил деревянные кресты

Россияне чаще стали выбирать для могил старые православные кресты без излишеств и украшений, вместо памятников. С чем это связано, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

По его словам, в том, что русские люди все чаще ставят на могилах старые православные кресты, нет ничего необычного.

«Как и нет ничего необычного в том, что крещенные русские люди носят на себе нательный крестик и ходят в храм. Это естественно для христианина- освящать с крестом свою жизнь и смерть. Собственно, и не существует "старых православных крестов" — внешний вид креста не менялся со времен распятия на нем Христа», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Священнослужитель подчеркнул — когда умирает православный христианин, то над его могилой всегда ставят крест. Деревянный, металлический, гранитный — материал не имеет значения.

«Памятники над могилами христиан — это рудимент атеистической эпохи, когда заявить о своей вере — означало подписать себе смертный приговор. Или, как минимум, увольнение с работы или отчисление из ВУЗа. Естественно, не христиане или атеисты могут спокойно ставить на надгробия гранитные памятники — и в этом нет ничего предосудительного», — добавил священник.

То, что сегодня крестов на кладбищах стало заметно больше, чем черных прямоугольных досок, продолжил отец Владислав, говорит только об одном — православных христиан с каждым годом становится все больше.

«А поскольку все мы смертны, то и христианских могил на кладбищах больше. Это не дань какой-то похоронной моде — это свидетельство того, что православная вера сейчас живет в русском народе с той же силой, как и в дореволюционную эпоху», — заключил священник.

