Худоба угрожает здоровью Аланы Мамаевой — врачи бьют тревогу, но модель не видит проблем
Врач Еременко: Алане Мамаевой нужно набрать 12 кг для нормального веса
Фото: [соцсети]
Модель и экс-супруга футболиста Павла Мамаева — Алана Мамаева, часто сталкивается с критикой из-за своей чрезмерной худобы, которая, по мнению многих, выглядит нездоровой. Однако сейчас Алана утверждает, что поправилась и ее вес составляет 52 кг вместо прежних 46 кг, и поэтому она не испытывает стресса из-за критики. Каким должен быть вес модели и чем опасна такая худоба, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.
По словам врача, при росте 178 см масса тела 52 кг соответствует индексу массы тела (ИМТ) около 16,4 кг/м², что значительно ниже нормы.
«Для взрослого человека здоровым считается ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м². Это значит, что при данном росте физиологический диапазон массы тела — примерно 58-70 кг. Следовательно, чтобы достичь нижней границы нормы, необходимо прибавить как минимум 6 кг, а для оптимального состояния здоровья — около 10-12 кг», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Такой низкий вес свидетельствует о дефиците питательных веществ и энергетическом истощении организма, продолжил специалист.
«У женщин это часто сопровождается гормональными нарушениями, сбоями менструального цикла и снижением фертильности. Недостаток жировой ткани приводит к уменьшению выработки эстрогенов, что повышает риск остеопороза и преждевременного старения костной ткани», — добавил врач.
Кроме того, при выраженном дефиците массы тела страдает иммунная система: снижается сопротивляемость инфекциям, медленнее заживают раны, увеличивается восприимчивость к вирусам и бактериальным заболеваниям.
«Часто наблюдаются анемия, хроническая усталость, головокружения, падение артериального давления», — заключил Еременко.
