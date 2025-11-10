Худоба угрожает здоровью Аланы Мамаевой — врачи бьют тревогу, но модель не видит проблем

Модель и экс-супруга футболиста Павла Мамаева — Алана Мамаева, часто сталкивается с критикой из-за своей чрезмерной худобы, которая, по мнению многих, выглядит нездоровой. Однако сейчас Алана утверждает, что поправилась и ее вес составляет 52 кг вместо прежних 46 кг, и поэтому она не испытывает стресса из-за критики. Каким должен быть вес модели и чем опасна такая худоба, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.