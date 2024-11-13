Хуже мигрени: названа самая сильная головная боль, способная вызвать суицидальные мысли

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 50% взрослых во всем мире страдают от головной боли. Наиболее распространенная причина — мигрень, но существует и менее известное, но крайне болезненное состояние — кластерная головная боль, интенсивность которой значительно выше. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская.

Кластерная головная боль встречается относительно редко, из-за чего ее часто путают с мигренью. По статистике, это заболевание чаще диагностируют у мужчин, в то время как мигренью страдает больше женщин. В группу риска входят даже молодые люди. Кроме того, кластерная боль имеет выраженную сезонность — весной и осенью приступы учащаются, объяснила врач.

«При мигрени боль по десятибалльной шкале достигает в среднем 7-8 баллов. При кластерной боли интенсивность достигает 10 и даже 13 — настолько невыносимой, что ее нельзя измерить шкалой. Переносить эту боль до такой степени тяжело, что у человека могут возникать суицидальные мысли как единственный способ ее прекращения», — пояснила невролог.

Она добавила, что при кластерной боли на одной стороне лица можно заметить хотя бы одно из следующих проявлений: покраснение глаза или слезотечение, заложенность носа или ринорея, отек века, потливость в области лба, расширение или сужение зрачка.

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«Боль меняет поведение: при мигрени человек сидит почти неподвижно, поскольку боль усиливается при движении. В случае кластерной боли он не находит себе места, ведет себя беспокойно. Некоторые пациенты даже бьются головой о стену, чтобы отвлечься от боли», — рассказала врач.

Журавская отметила, что на данный момент не существует инструментальных или лабораторных методов диагностики кластерной боли, однако в отдельных случаях после обследования могут назначить МРТ. Также полезно сделать фото или видео пациента во время приступа — это может помочь в постановке диагноза.

«Причины такой боли пока до конца не изучены. Предполагается, что она связана с нарушением работы гипоталамуса и вовлечением тройничного нерва через систему болевых медиаторов», — пояснила невролог.

Фото: [ freepik.com ]

По словам врача, ранее кластерную головную боль не считали генетическим заболеванием, но современные исследования выявили семейный анамнез у 5–20% пациентов.

«Многие люди привыкли считать головную боль частью жизни и не воспринимают ее как заболевание, требующее лечения. Но головная боль — это не норма, часто это проявление какого-то заболевания, в большинстве случаев — неопасного. Можно помочь себе и значительно повысить качество жизни», — подчеркнула Журавская.

За квалифицированной помощью она рекомендует обращаться к врачу-цефалгологу, который специализируется на диагностике и лечении головных болей, так как множество заболеваний со схожими симптомами затрудняют поиск точной причины.

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