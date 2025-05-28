Игрушка для взрослых: оригинальную Лабубу продают на «Авито» в Москве за 100 тыс. рублей — что это за тренд

Трендовую игрушку Labubu x Pronounce выставили на продажу в Москве за 100 тыс. рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито». Что такое Лабубу и почему эти игрушки стоят так дорого — в материале.

Официально купить куклу в России не получится, поэтому цены на Лабубу достигают внушительных размеров. Так, на «Авито» в Москве выставили на продажу коллекционную фигурку Labubu x Pronounce за 100 тыс. рублей. Высота фиолетового монстрика со злобным оскалом составляет 40 см.

Автор объявления, обнаруженного корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», утверждает, что товар оригинальный и был привезен в столицу из Вьетнама. Уточняется, что в наличии есть несколько Лабубу, доступных к покупке. Объявление было опубликовано 27 мая и за сутки набрало свыше 25 просмотров.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Китайский бренд Pop Mart впервые выпустил Лабубу из коллекции The Monsters еще в 2019 году. Игрушка олицетворяет персонажа из комикса «Монстры», придуманного Касингом Лунгом 10 лет назад. Настоящую популярность кукла с жуткой улыбкой обрела в 2025 году — Лабубу-мания буквально захватила интернет-пространство во всем мире, став трендом не только среди детей, но и у взрослых. Модницы вещают брелоки с Лабубу на сумки, как это продемонстрировали американские певицы Рианна и Дуа Липа, светская львица Ким Кардашьян и кей-поп-звезда Лиса из южнокорейской женской группы Blackpink.

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