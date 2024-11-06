Их не порадует ваша удача: назван топ-5 самых завистливых знаков зодиака

Чужие успехи — одна из лучших мотиваций. Однако далеко не все люди чувствуют воодушевление, некоторые и вовсе расстраиваются, узнав о победах знакомых или даже друзей. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) перечислила топ-5 самых завистливых знаков зодиака, их точно не порадует чья-то удача.

По ее словам, известный своей страстной натурой Скорпион желает обладать всем и контролировать все. Он склонен к зависти, особенно когда ощущает угрозу своему положению или отношениям. Также среди завистников Алексеева назвала Львов. Представители этого знака зодиака любят быть в центре внимания и вовсе не радуются, когда кто-то пытается их затмить.

Тельцы, для которых ценны стабильность и материальный достаток, тоже могут завидовать людям с более комфортной и благополучной жизнью. Рак, отличающийся эмоциональной привязанностью к своим близким, не любит, когда кто-то получает больше заботы и внимания, чем он. Также эзотерик включила в число завистников амбициозных Овнов, которые не терпят конкуренции и стремятся во всем быть первыми.

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