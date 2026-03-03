ИИ против человека: битва за модули памяти разворачивается в онлайне

Апокалиптические сценарии о восстании машин пока остаются уделом кино, но в реальности человек уже проигрывает ИИ в битве за «железо». Как выяснили исследователи Galileo, на которых ссылается TechRadar, программные боты в шесть раз чаще людей заходят на страницы интернет-магазинов, где продаются модули памяти DDR5. И делают это не ради праздного любопытства — они скупают память для развития собственной вычислительной инфраструктуры.

Масштабы впечатляют: в ходе одной из кампаний продавцы заблокировали более 10 млн запросов от ботов. Контрольная выборка показала, что за час боты сделали 50 000 обращений к 91 странице с предложениями DDR5. Каждую страницу они опрашивали в среднем 551 раз в час — это один запрос каждые 6,5 секунды. Причем ассортимент интересов простирается от игровых модулей с RGB-подсветкой до промышленной памяти и даже разъемов DIMM для производителей материнских плат.

Опросы идут круглосуточно, лишь изредка прерываясь на технические сбои. В таких условиях у живых покупателей почти не остается шансов приобрести желаемые модули по адекватной цене.

