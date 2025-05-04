Эксперт Куренкова дала рекомендации по сохранению рабочего места в эпоху нейросетей

По словам эксперта Валентины Куренковой, главным навыком в современных условиях становится умение работать с искусственным интеллектом (ИИ), а не конкурировать с ним. Об этом сообщают «Известия».

Она уточнила, что ИИ дает важнейшее преимущество, то есть возможность делегировать ему операционные и рутинные задачи. Нейросети экономят время для стратегических и креативных задач, тем самым освобождая сотрудника от рутины. В условиях, когда ИИ берет на себя шаблонные операции, прежде всего ценятся креативность, эмоциональный интеллект и способность к нестандартному мышлению.

По мнению эксперта, на сегодняшний день владение нейросетями является уже не преимуществом, а обязательным требованием. Тем не менее главным фактором остается то, как человек применяет указанные технологии в своей работе. Также в новых условиях особенно выделятся те, кто сможет сочетать технологическую грамотность с чисто человеческими качествами.

Ранее IT-эксперт назвал профессии, которые скоро исчезнут из-за нейросетей.