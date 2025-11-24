ИИ уже продлевает жизнь: правда ли, что человек скоро сможет легко перешагнуть барьер в 150 лет

В наши дни человечество все чаще задумывается, возможно ли продлить свою жизнь больше, чем на один век. И в этом вопросе одним из помощников может стать искусственный интеллект, тесно связанный с развитием современной медицины. Смогут ли люди отменить старение с помощью ИИ и жить дольше 150 лет — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Долголетие все ближе

Как пояснил врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», старение рассматривается как комплексный биологический процесс, включающий накопление повреждений ДНК, нарушения работы митохондрий и феномен хронического воспаления низкой степени.

«Если предположить, что ИИ будет способен отслеживать биомаркеры старения в режиме реального времени и предлагать персонализированные вмешательства, это действительно может замедлить темпы возрастных изменений», — пояснил эксперт.

Однако специалист подчеркнул, что на сегодняшний день единственные методы, которые доказано влияют на биологический возраст, остаются традиционными: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, контроль стресса, соблюдение режима сна и отказ от вредных привычек.

Фото: [ istockphoto.com/PixelsEffect ]

«Они не дают “прыжка” до 150 лет, но замедляют старение за счет снижения воспаления и оптимизации метаболизма», — заключил Еременко.

Новые лекарства

Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» пояснила, что искусственный интеллект уже много лет используется в медицине, и с каждым годом его возможности развиваются.

«Сейчас ИИ помогает в постановке диагноза, в проведении операций и в других медицинских задачах. Новая информация о том, что искусственный интеллект способен увеличить продолжительность жизни до 150 лет, привлекла много внимания, так как ученые давно ищут способ продлить жизнь и изменить процесс старения. В действительности ИИ используется учеными в работе с биотехнологиями как удобный рабочий инструмент, поэтому не стоит ожидать чуда от нейросети, которая вдруг решит этот вопрос», — пояснила эксперт.

Специалист отметила, что ученые всегда будут работать над улучшением качества и увеличением продолжительности жизни, и сейчас это происходит при неотъемлемом участии ИИ.

«Он помогает ученым анализировать большие объемы информации, данные уже проведенных ранее исследований, находить новые взаимосвязи. Продолжительность жизни увеличится со временем благодаря целому комплексу причин, а не только из-за одного вмешательства ИИ в гены. Люди смогут жить дольше из-за улучшения образа жизни, правильного питания, физической активности, а также новым препаратам и технологиям, в разработке которых примет участие искусственный интеллект», — заключила Бастрыкина.

