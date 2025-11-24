Неожиданное потепление: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 25 по 28 ноября

Потепление до +7 градусов и снег с дождем ожидаются в Москве и Московской области на неделе с 25 по 28 ноября, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник, 25 ноября, ожидается преобладание облачной погоды. Местами небольшие осадки (<0,5 мм).

«Ночью в столице -2…0, днем -3…+2 градуса. По области ночью от -5 до 0, днем -3…+2. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Местами гололедица», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь.

«Ночью в столице -1…+1, днем +2…+4 градусов. По области -3…+2, днем от 0 до +5. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Ночью и утром местами гололедица», — добавил Ильин.

В четверг облачно, небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью в столице +2…+4.

«Днем в Москве +5…+7. По области ночью -1…+4, днем +3…+8 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В пятницу облачно и без осадков. Температура ночью -2…+3, жнем -1…+4 градуса. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление ожидается выше нормы. Во вторник — 748 мм ртутного столба, в среду и четверг — 749 мм ртутного столба. В пятницу давление повысится до 751 мм ртутного столба.

Люди с болезнями сердца и сосудов особенно уязвимы при повышенном атмосферном давлении. Гипертоники рискуют столкнуться с гипертоническим кризом, а страдающие ишемической болезнью сердца – с приступами стенокардии, вплоть до инфаркта миокарда. Помимо этого, высокое атмосферное давление оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья. Могут возникать головные боли, усталость и сонливость, что приводит к снижению работоспособности и ухудшению общего самочувствия.

