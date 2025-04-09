Иларион — выверни оглобли: русский праздник 10 апреля, приметы, традиции и запреты

Православные верующие 10 апреля чтят память преподобного Илариона Нового. В народе его называют Иларион — выверни оглобли. Подробнее о запретах и приметах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Илларион Новый, игумен Пеликитский, родился в благочестивой семье и с юных лет чувствовал тягу к духовной жизни. Оставив мирскую суету, Илларион принял постриг и посвятил себя служению Богу в Пеликитском монастыре близ Геллеспонта. Преподобный прославился своими чудесами и даром исцеления. Предание гласит, что молитвой он отводил бедствия от монастыря, усмирял бури и исцелял страждущих. Его жизнь была наполнена строгим постом, неустанной молитвой и заботой о братии. Он стал примером истинного духовного наставника.

В этот день почитают память святого, молятся об исцелении от болезней и просят помощи в сложных жизненных ситуациях. Считается, что в этот день весна вступает в свои права окончательно, земля прогревается, и можно начинать полевые работы. Существуют народные приметы, связанные с этим днем, например, если день ясный, то урожай будет хорошим. Кроме того, запрещено 10 апреля ругаться возле водоемов и готовить блюда из курицы.

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Приметы

Если солнце в облачный день ярко сияет перед закатом — будет продолжительное ненастье;

Сорока садиться на верхушки деревьев — к временному похолоданию;

Дождь сулит хороший урожай;

Считалось, что обязательно нужно почистить пруд в этот день и около пруда нельзя ссориться и ругаться;

Раскаты грома во время грозы слышатся долгими и нерезкими — к затяжной непогоде;

Если соловей запел на голых деревьях, то неурожай на плодовые деревья;

Если солнце закатывается большим и красным — на следующий день будет хорошая погода;

Люди старались в старину не хлопать громко дверям в этот день, закрывали их тихо, чтобы никого не тревожить;

Не стоит выворачивать карманы в Илларионов день и рассказывать кому-либо про запасы и накопления, чтобы не лишиться нажитого;

Не готовили 10 апреля блюда из курицы, чтобы вся семья не стала объектом насмешек.

Именины в этот день празднуют: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Ян, Прасковья и Иона.

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