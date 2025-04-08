FMD-диета: что это такое и какие опасности она несет

В погоне за красивой фигурой люди придумывают и пробуют большое количество различных диет. FMD-диета — самый обсуждаемый тренд питания в 2025 году, но, как и многие диеты, он имеет ряд своих особенностей и может подойти далеко не каждому, а в некоторых случаях принесет только вред. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

Особенности питания

Данный вид диеты, по словам эксперта, является одним из вариантов ограничения калорийности рациона на основе продуктов растительного происхождения.

«По сути, в течение недели человек резко снижает потребление калорий и остальных питательных веществ, микро- и макронутриентов. Такая диета не подходит никому. Кроме того, она может нанести серьезный вред здоровью и привести к осложнениям», — пояснила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Основной принцип диеты — снижение калорийности в течение нескольких дней. В 1-й день калорийность рациона снижается на 50%, затем в течение 5 дней оставляют только 30% калорийности.

«При этом пища растительного происхождения довольно сбалансирована, то есть допускаются белки, жиры и углеводы, но все это только растительного происхождения. Рекомендуется не перегружать себя в эти дни физической, умственной и эмоциональной деятельностью, якобы чтобы не создавать дополнительный стресс для организма», — продолжила Тараско.

Фото: [ freepik.com ]

Диета ссылается на изучение аутофагии, когда при дефиците нутриентов клетка якобы начинает удалять поврежденные элементы, добавила эксперт.

«Предполагается, что тоже самое происходит на уровне организма, но на самом деле нет. Но ученый Есинори Осуми делал исследования на клетках и сам говорит, что не переносил свои результаты на орган или организм в целом. То есть исследования касаются очень узкой группы клеток и нельзя применять эти данные для человека, но почему-то очень популярно использовать его исследования для голодания или вот такого рода диеты», — отметила диетолог.

Что происходит с организмом?

Считается, что FMD-диета приводит не только к снижению веса, но и к омоложению, но на самом деле омоложения наряду со снижением веса, по словам эксперта, не происходит.

«Во время цикла FMD-диеты и такого резкого ограничения калорийности рациона организм выделяет большое количество кортизола, который способствует задержке жира, но при этом мы устроены так, что жир будет сохраняться, а драгоценная мышечная ткань будет расходоваться, потому что для эволюции важнее сохранить стратегический запас жира, нежели мышечную ткань. Поэтому расплата за такие диеты предполагает потерю мышечной ткани», — подчеркнула Тараско.

Кроме того, когда человек снова возвращается к своему нормальному рациону, жир, потерянный за неделю, быстро восстановится.

Фото: [ freepik.com ]

«И все остальные запасы гликогена восстановятся, а запасы мышечной ткани — нет, потому что для этого требуется высокое потребление белка и интенсивная физическая активность. Мышцы простым потреблением энергии не восстанавливаются. Если человек раз за разом практикует такое голодание, у него будет расходоваться мышечная ткань и сохраняться жировая. Постепенно падает обмен веществ. Человек будет есть меньше, но при этом не снижать массу тела», — пояснила диетолог.

Также следует понимать, что растительное питание сбалансировано и в нем присутствует белок растительного происхождения, но он усваивается только на 70%, чего недостаточно для нужд организма.

«Его и так снижается, но еще и теряется 30% от того количества, которое есть. А мы должны понимать, что все ферменты, вся иммунная система, гормоны, переносчики витаминов в организме — это белок, это белковая составляющая. Поэтому, если человек хронически находится в белковом дефиците, то можно предположить, что будет страдать его иммунитет, будут частые простудные заболевания, гормональные нарушения, дефицит витаминов, питательных веществ и так далее», — добавила Тараско.

Ранее диетолог раскрыла, чем опасна трендовая карнивор-диета.