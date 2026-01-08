Известный российский хореограф и продюсер Илья Авербух высказал жесткую позицию относительно трансляции предстоящих Олимпийских игр на федеральных телеканалах России. В интервью изданию Sport24 Авербух заявил, что считает такую демонстрацию неуместной на фоне несправедливого, по его мнению, отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях.

Авербух выразил уверенность в том, что все настоящие болельщики в стране все равно найдут возможность следить за Играми через альтернативные источники информации. Однако эфир на главных государственных каналах, по его словам, создал бы странное и унизительное впечатление.

«Будет казаться, что нас не пустили на праздник спорта, а мы все равно упорно хотим на него попасть», — пояснил свою точку зрения продюсер.

При этом сам Авербух отметил, что лично намерен внимательно следить за олимпийскими состязаниями в фигурном катании, где выступят российские чемпионы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Это подчеркивает, что его позиция касается не игнорирования спортивного события как такового, а принципиального вопроса о формате его презентации широкой аудитории в России в текущих политических условиях.

