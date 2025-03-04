Илон Маск стал отцом в 14-й раз: что известно о детях владельца Tesla

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск в возрасте 53 лет стал отцом в14-й раз. Еще один наследник Маска родился от топ-менеджера компании Neuralink Шивон Зилис. Кроме того, пару недель назад писательница Эшли Сент-Клэр рассказала в соцсетях, что тоже родила от предпринимателя сына. Но Маск официально это не признал. Подробнее обо всех детях миллиардера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Брак с Джастин Уилсон

Первый брак Илона Маска состоялся в 2000 году. Его супругой стала Джастин Уилсон. Их знакомство произошло еще во времена учебы в Королевском университете. Первого ребенка Уилсон родила через два года. Мальчика назвали Невада Александр, однако через 10 недель малыш умер от синдрома внезапной детской смерти.

Следующего ребенка пара решила родить с помощью ЭКО. В 2004 году у Маска и Уилсон родились близнецы Гриффин и Ксавье. Чуть позже, в подростковом возрасте, один из близнецов отрекся от отца и взял себе имя Вивиан Дженна Уилсон. В 2006 году у пары родились тройняшки Кай, Саксон и Дэмиен. Иногда они появляются на публике вместе с отцом, но об интересах и увлечениях детей ничего не известно. Уже спустя два года после рождения тройняшек пара развелась.

Брак с певицей Граймс

С певицей Граймс Илон Маск познакомился в 2018 году в социальных сетях. У них сразу закрутился роман, а через два года у них родился сын, которого назвали X Æ A-12. Чуть позже имя сменили на X Æ A-Xii. Изначально идея такого необычного имени принадлежала супруге Маска, но он, видимо, ее не поддержал, так как называет сына Экс. Предприниматель берет сына на разные мероприятия и даже в Белый дом.

Фото: [ соцсети ]

Спустя 3 года, в 2021 году, пара разошлась. Однако через несколько месяцев после этого родился еще один их общий ребенок — дочь Экса Дарк Сидерэль. Позже Граймс сменила имя девочки на Y. Даже после официального расставания в 2022 году предприниматель тайно стал отцом еще одного мальчика, которого родила Граймс. Его назвали Текно Меканикус.

Отношения с Шивон Зилис

Последнего, 14-го ребенка Илона Маска, родила Шивон Зилис. Топ-менеджер Neuralink поделилась, что у них родился очень крепкий ребенок с золотым сердцем. Также от Шивон у Илона Маска еще трое детей: близнецы Азюр и Страйдер, а также дочь Аркадия, которой всего год.

А о 13-м ребенке миллиардера стало известно всего несколько недель назад, когда писательница Эшли Сент-Клер в социальных сетях заявила, что родила от Илона Маска сына. Сам предприниматель официально не подтвердил эту информацию, а лишь подписал пост словом «Ого».

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