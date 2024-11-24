Им лучше не грубить: названы 5 самых обидчивых знаков зодиака

Расстроиться из-за чужих грубых слов или поступков может каждый, но есть люди, которые чаще других принимают колкости близко к сердцу. Пятерку самых обидчивых знаков зодиака интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Последнее место рейтинга делят между собой Девы и Весы. Представители земной стихии, обладающие врожденным стремлением к порядку и справедливости, могут обидеться на нарушение их внутренних правил или на критику, даже если она конструктивна. Стремящиеся к гармонии ранимые Весы могут надолго затаить обиду в душе, особенно если это касается оценки их личности или отношения к ним, отметила Алексеева.

Тройку самых обидчивых знаков зодиака открывают чувствительные Рыбы, для них любая недоброжелательность воспринимается как личная атака. Представители водной стихии склонны мечтать и идеализировать мир вокруг себя — несовпадение реальности и фантазии их расстраивает. Рыбы принимают все близко к сердцу, даже если внешне пытаются скрыть свою обиду. Также эзотерик включила в астрологический рейтинг Скорпиона. Несмотря на свою внешнюю стойкость и хладнокровие, внутри он очень уязвим и может надолго затаить обиду, не чураясь мести. В своей обидчивости Скорпион может достигнуть чрезмерного драматизма, добавила экстрасенс.

Первое место среди самых обидчивых представителей гороскопа Алексеева присвоила эмоциональным и чувствительным Ракам.

«Раки, как правило, очень привязаны к близким, и любая, даже самая мелкая обида, может надолго остаться в их памяти. Они склонны переживать несправедливость и часто принимают слова и действия окружающих слишком близко к сердцу», — заявила она.

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