Солнце в знаке Стрельца: названы лучшие имена для детей, которые родятся с 23 ноября по 22 декабря

С 23 ноября по 22 декабря Солнце будет находиться в знаке Стрельца. Люди, рожденные в этот период, отличаются энергией, оптимизмом и стремлением к приключениям, считает эзотерик Инна Алексеева (Мишина). Она перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» лучшие имена для Стрельцов.

Родителям мальчиков стоит обратить внимание на имя Артем, оно символизирует мужество и независимость и идеально подходит для целеустремленных представителей гороскопа. Также Алексеева посоветовала назвать мальчика-Стрельца Леонидом, что отлично будет сочетаться с его оптимизмом. Лидерские качества ребенка и его стремление к новым достижениям подчеркнет имя Тимур.

Девочку, рожденную в период с 23 ноября по 22 декабря, эзотерик посоветовала назвать Викторией. Это имя олицетворяет победу и успех, что прекрасно отражает натуру огненного знака. Ассоциирующееся с открытостью и светом имя Ксения также подходит для позитивных Стрельцов.

«Каждое из этих имен обладает характером, который прекрасно резонирует с энергией Стрельца. Это как будто отражение их внутреннего мира, полного надежд и амбиций, готовых покорять новые горизонты», — заключила Алексеева.

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