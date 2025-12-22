«Им можно, нам нельзя?»: в России хотят разработать компьютерную игру, где можно стрелять по украинцам и американцам

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил Министерству цифрового развития разработать отечественный шутер, аналогичный Call of Duty, где игроки смогут стрелять по украинским и американским персонажам. Возможно ли появление подобной игры, заинтересуются ли в ней разработчики, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Психолог отметила, что тема достаточно тяжелая. С одной стороны, почему подобные игры позволены США и больше никому.

«Не хочется ни в какой форме пропагандировать насилие и пользоваться законами "око за око, зуб за зуб", которым много тысяч лет. Но, с другой стороны, почему если им можно, нам нельзя? Конечно, пусть будет такой национальный шутер, в котором действительно убивают не наших, а их. Просто для равновесия, восстановления справедливости в мире», — высказалась Метальникова.

Вся индустрия военных игр на 95% рассчитана на мужчин, продолжила она. Кроме того, психолог назвала онлайн-игры «крестовым походом против мужественности» и «кастрированием». При этом новая игра в любом случае будет, уверена специалист. Возможно, самих разработчиков, по словам эксперта, эта идея заинтересует тоже.

«У нас, я считаю, вполне хорошо развита область компьютерных игр, не только шутеры. Но, если мы хотим здоровую нацию, здоровых мужчин, мальчиков и юношей, то, конечно, надо вкладываться не в шутеры, а в спортивные площадки, соревнования. Неплохо было бы возродить пионеров и комсомольцев, здоровое времяпрепровождение, а не компьютерные игры», — выразила мнение эксперт.

Ранее юристы заявили, что вернуть подарок в магазин можно даже без чека.