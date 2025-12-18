Иммунитет от рака через лягушек — миф? Врач рассказал, какие продукты реально снижают онкориск

Потребление цельнозерновых продуктов может помочь снизить общий риск развития ряда онкологических заболеваний. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заведующий ЦАОП Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-онколог Басир Бамматов.

Ранее ученые сделали сенсационное открытие, способное радикально изменить подход к лечению онкологических заболеваний. Неожиданный союзник пришел из дикой природы: в кишечнике японской древесной лягушки исследователи нашли уникальную бактерию Ewingella americana. Она продемонстрировала поразительную способность — самостоятельно обнаруживать и уничтожать практически любые раковые опухоли без последующих рецидивов. Оказавшись в организме, бактерия сама находит очаг опухоли и разрушает его изнутри, не затрагивая здоровые ткани и органы. При этом Ewingella americana признана безопасной для организма-носителя.

Врач Бамматов подчеркнул, что сообщения о так называемом «лечении рака бактериями, выделенными из организма лягушек», требуют крайне осторожной интерпретации.

«Речь идет о доклинических исследованиях, проведенных в экспериментальных моделях, преимущественно на лабораторных животных. Между подобными исследованиями и возможным клиническим применением у человека лежит длительный и многоэтапный путь, включающий дополнительные доклинические испытания, клинические исследования I–III фаз, а также оценку безопасности, эффективности и оптимальных дозировок», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что разработка лекарств на основе микроорганизмов или их производных в принципе возможна и уже используется в современной медицине, однако это всегда представляет собой сложный биотехнологический процесс.

«Он включает выделение биологически активных молекул, их химическую или генетическую модификацию, стандартизацию, а также строгий контроль влияния на иммунную систему и другие органы. На текущем этапе подобные разработки не могут рассматриваться как готовый или доказанный метод лечения онкологических заболеваний», — отметил он.

При этом сегодня не существует научных данных, подтверждающих возможность формирования «иммунитета от рака» за счет употребления каких-либо отдельных продуктов или диет.

«Вместе с тем, результаты эпидемиологических и клинических исследований свидетельствуют о том, что сбалансированный рацион питания может снижать общий риск развития ряда онкологических заболеваний. Снижение онкориска ассоциируется с достаточным потреблением овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и пищевых волокон, а также с ограничением потребления переработанного мяса, продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, трансжиров и алкоголя», — поделился врач.

При этом питание не является методом лечения и не может заменить специализированную медицинскую помощь или онкологическую терапию, заключил Бамматов.

