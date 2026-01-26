Импичмент Трампа: кто станет президентом США — в Вашингтоне уже нервничают

В случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу его место займет вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее CNN сообщил, что конгрессмены в США пригрозили возможным импичментом Дональду Трампу в случае военного вторжения в Гренландию. Политолог Аграновский подчеркнул, что американские политики грозят импичментом друг другу постоянно.

«В обозримом прошлом один раз только импичмент был доведен до конца в случае с президентом Ричардом Никсоном, но там было реальное уголовное дело. Процедура импичмента не такая простая, и довести до конца ее сложно. Трамп пока что не собирается вторгаться в Гренландию военным путем. Я думаю, что с помощью Гренландии создается лишь некий информационный шум против Трампа», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, поводов придраться к политике Трампа есть немало: сейчас ему могут припомнить ситуацию с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, а также события в Миннеаполисе.

«Чисто теоретически, если президент отстраняется, то вице-президент США [сейчас — Джей Ди Вэнс] выполняет его обязанности до ближайших выборов. Но пока мне не представляется эта процедура реальной. Я думаю, что это разминка и подготовка к выборам в Конгресс США, которые будут в ноябре 2026 года», — выразил мнение политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что сейчас позиции у республиканцев шаткие.

«На днях Трамп говорил о якобы закономерности, что действующий президент, как правило, проигрывает промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы не исключают, что они могут утратить контроль над парламентом. И если у демократов будет контроль над Конгрессом, то тогда процедура импичмента станет гораздо более реальной», — заключил Аграновский.

