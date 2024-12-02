Индексация и дополнительные выплаты: как изменится материнский капитал в 2025 году

Программа материнского капитала была запущенна в России в 2007 году. С тех пор она претерпела значительные изменения, став одним из ключевых инструментов демографической политики государства. Как выплата изменится в 2025 году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Индексация выплат

Эксперт напомнила, что изначально размер выплаты составлял 250 тыс. рублей за второго и последующего ребенка. В первые годы действия программы размер материнского капитала ежегодно индексировался исходя из уровня фактической инфляции.

«Этот механизм обеспечивал сохранение покупательной способности выплаты. В 2018-2020 годы индексация материнского капитала была «заморожена» в связи с приостановкой действия ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ в части индексации размера материнского капитала и была восстановлена только в 2021 году», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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На сегодняшний день, продолжила она, индексация материнского капитала стала обязательной ежегодной процедурой. Более того, все опасения о сворачивании программы оказались безосновательными.

«В феврале 2024 года президент РФ принял решение о продлении программы материнского капитала до 2030 года, что свидетельствует о ее значимости в государственной стратегии. За период действия программы размер материнского капитала вырос практически в 3,3 раза. В 2025 году планируется очередная индексация», — отметила Проданова.

Выплаты в 2025 году

Прогнозируемый размер выплаты составит 676 398,58 рублей за первого ребенка и 893 835,55 рублей за второго (при условии, что за первого ребенка выплата ранее не производилась).