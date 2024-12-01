Россияне не смогут полететь на отдых в 2025 году: с чем это связано и как можно отдохнуть

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), выездной туризм в 2025 году значительно сократится. Дело в том, что для многих граждан покупка готового тура станет просто неподъемной. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Путешествия за рубеж

По словам эксперта, цены на турпакеты зависят от курса валюты, который более чем на 70-80% определяет стоимость отдыха.

«На фоне стремительного ослабления национальной валюты, подорожание готовых пакетных программ, особенно в преддверии новогодних праздников, выглядит удручающим. На цене туров сказываются и жесткие ограничения полетных программ — многие страны закрыли небо для российских самолетов», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Длинные маршруты — больше топлива, которое в операционных затратах авиакомпаний занимает более 30%. Как результат — дороже обходится и сама авиаперевозка, продолжила эксперт.

«При этом не забываем и о росте заработных плат, стоимости запасных частей, обслуживании летной техники и тому подобное. Все эти затраты заложены в конечную стоимость авиабилета, который вы приобретаете. Многие направления для россиян по-прежнему закрыты, что тоже провоцирует туроператоров «поиграть на цене». Возможный рост ключевой ставки в декабре 2024 года также скажется на увеличении стоимости авиаперевозок, причем как внутри страны, так и по зарубежным направлениям», — подчеркнула Проданова.

Путешествия внутри страны

С отдыхом внутри страны все также непросто. Согласно данным, представленным АТОР, в 2025 году ожидается умеренный рост цен в среднем на 10-15% и на проживание в российских отелях.

«Плюс ко всему — цены на авиабилеты вырастут в среднем на 25-30% за счет повышения затрат самих авиакомпаний и существенного подорожания топлива. Поэтому можно смело заявлять, что отдых внутри страны также станет менее доступным», — добавила экономист.

Ситуацию не изменят железнодорожные и автоперевозки. Уже с 1 января 2025 года предусмотрено увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 11,6%. Рост стоимости автоперевозок, по словам эксперта, составит в 2025 году не менее 10%.

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