Индексация пенсий, банковский контроль и борьба со спамом: как изменится жизнь россиян с 1 августа — новые законы

С первого дня августа в России вступают в силу определенные законодательные изменения. Подробная информация о каждом из них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Индексация пенсий и других выплат

С 1 августа будет произведена корректировка пенсионных выплат для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для инвалидов I группы. Помимо этого, работающие пенсионеры увидят скорректированный размер своей пенсии, а тем, кто прекратил трудовую деятельность, будет выполнена полная индексация.

Также будут увеличены выплаты лицам, находящимся на иждивении, а также работникам авиации и угольной промышленности. Максимальный прирост к пенсии составит 437,07 рубля. Следует учитывать, что перерасчет пенсии с использованием индивидуальных пенсионных коэффициентов будет производиться на основе размера, установленного в год выхода на пенсию или возобновления работы.

Контроль банковских операций

С августа также вступает в силу новый закон, расширяющий перечень операций, подлежащих обязательному банковскому контролю. Особое внимание будет уделяться операциям по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в куплю-продажу драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, а также операциям с наличными и безналичными средствами, связанным с покупкой и продажей инвестиционных драгоценных металлов, памятных монет и бриллиантов.

В то же время некоторые операции будут исключены из-под контроля, такие как получение денег по чеку на предъявителя, выпущенному нерезидентом, внесение наличных в уставный капитал и зачисление средств на специальные счета для исполнения гособоронзаказа.

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Подростки в возрасте от 14 до 18 лет смогут открывать банковские счета только при наличии письменного разрешения родителей или опекунов, за исключением несовершеннолетних старше 16 лет, имеющих официальное трудоустройство или статус индивидуального предпринимателя.

Рассылки и требования к школьным рюкзакам

Также, начиная с августа, у граждан России появится возможность самостоятельно отключать СМС-рассылки через личный кабинет на сайте оператора. Это изменение предусмотрено законом о связи, принятым в марте, и обязывает операторов прекратить отправку сообщений после отзыва согласия пользователя, защищая тем самым от нежелательного спама и рекламы.

С августа вступает в силу обновленный госстандарт, устанавливающий требования к игрушкам и материалам, а также оценивающий потенциальные риски для здоровья детей, и определяющий образовательные и воспитательные функции игрушек.

Вводятся новые рекомендации для школьных рюкзаков: вес рюкзака для учеников начальной школы не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников — один килограмм. Рюкзаки должны быть изготовлены из огнестойких материалов, иметь светоотражающие элементы и обладать достаточной износостойкостью.

Ранее стало известно, что рабочий день сократят уже в 2025 году.