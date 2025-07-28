Россияне смогут раньше уходить домой: рабочий день сократят уже в 2025 году — почему и на сколько

Во второй половине 2025 года продолжительность рабочего дня в России может сократиться на 7-12 минут, она составит 7 часов 20-25 минут, заявил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. По его словам, это связано с общей динамикой экономического развития в стране. Действительно ли рабочий день может быть сокращен и почему, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, если обратиться к мировой истории, то факты сокращения в стране продолжительности рабочего дня действительно имели место быть. Например, в 2000 году во Франции был принят закон о 35-часовой рабочей неделе, который стал частью социального контракта между правительством и профсоюзами страны.

«В 2015 году в некоторых шведских городах проводились эксперименты с четырехдневной рабочей неделей, при которой продолжительность рабочего дня составляла всего лишь 6 часов. В Японии, где культура труда издревле известна своей интенсивностью, некоторые компании также экспериментировали с сокращением рабочего времени», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Как пример, Microsoft Japan в 2019 году провела эксперимент с четырехдневной рабочей неделей и зафиксировала рост производительности труда своих сотрудников на 40%. Кроме того, к практике сокращения продолжительности рабочего дня, продолжила эксперт, могут прибегать и в условиях экономического кризиса в стране.

«Также одной из причин может быть достаточно высокий уровень безработицы. Сокращение рабочего дня способствует процессу распределения работы между большим числом занятых сотрудников», — продолжила Проданова.

Однако в текущих условиях говорить о поголовном сокращении продолжительности рабочего дня сотрудников по причине непосредственно снижения деловой активности несколько преждевременно, подчеркнула экономист.

«Работодатели и ранее использовали на практике гибкие графики работы, вынужденные отпуска и так далее. Будем надеяться, что наметившееся снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет способствовать экономическому росту в стране, а сокращение продолжительности рабочего дня при сохранении уровня заработной платы будет инициировано только в пользу трудящихся», — заключила эксперт.

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