Рютте сравнил Россию с Техасом: как и для кого западные лидеры манипулируют фактами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО бесконечно сильнее, чем Россия когда-либо будет. По его мнению, сравнение альянса с РФ невозможно, поскольку одна экономика Техаса больше, чем российская. И такого рода высказывания заставляют задумываться о грамотности западного истеблишмента и их понимании в экономике. Однако это не первый случай «отсебятины» представителей США, НАТО или Евросоюза. Нарочные ляпы, популизм, желание задеть Россию или начать войну интересов, что стоит за Западом, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Умные мысли их не преследовали

В последние годы одним из ярких примеров западного политического популизма и «оговорок», которые потом живут в интернете годами, стала бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она часто ругала российскую экономику, говоря, что «рубль в руинах» из-за санкций США, однако спустя больше чем три года с начала санкционной политики в отношении РФ национальная валюта показала свою силу.

Кроме того, Псаки часто говорила, что российская экономика будет изолирована вкупе с Китаем и КНДР, однако видна обратная ситуация, где Москва, Пекин и Пхеньян сотрудничают на высоком экономическом уровне. Она также говорила о «границе России с Белоруссией» и о «газе, идущем из Европы в Россию через Украину», что было географически и логически неверно, но преподносилось как аргумент против РФ. Все эти высказывания носили характер популистской риторики, рассчитанной на внешнее впечатление, а не на факты.

Кроме того, высшие строчки в списке курьезных высказываний занимает бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. На встрече с Сергеем Лавровым она заявила, что Британия никогда не признает суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями.

«Обо всех своих ошибках я сожалею, но я всегда стараюсь их исправлять», — сказала потом Лиз Трасс.

Это не единственная географическая «оплошность» Трасс — позже она отметила, что Великобритания поддерживает «балтийских союзников» через Черное море. А затем назвала Украину страной, которая видела нашествия от монголов до татар. Над огрехами в образовании британского премьера смеялись во всем мире, а вскоре она навлекла на себя гнев соотечественников.

Но, судя по высказыванию Рютте, Псаки и Трасс не единственные такие в западной политике. Однако, как отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такого рода заявления связаны не просто с популизмом, но и с желанием переманить одного из акторов украинского конфликта — президента США Дональда Трампа.

Трамп попал в лапы Украины

По его мнению, Трампа вновь втягивают в российско-украинский конфликт.

«Генсек НАТО и Евросоюз почувствовали, что маятник отношений между Россией и США отклонился в сторону Трампа. Надо честно признаться, что Трампа назад втягивают в российско-украинский конфликт. Они достигли своей цели. Рютте нашел способ, как манипулировать Трампом. Поэтому ими говорится, что Россия развалилась, что Украина развалила ударами российскую энергетику», — пояснил специалист.

Такое столкновение интересов может статью новой веткой развития конфликта, однако многое зависит и от поставок нового вооружения Украине. При этом сам Трамп, считает политолог, не хочет доводить до такого.

«До военного столкновения между РФ и США не дойдет, уникальность политического поведения со стороны Трампа в том, что оно не стратегическое, а ситуационное. Он уверен, что слово “Томагавк” — это более крутая история, чем сам живой “Томагавк”, отданный Украине. Символы важнее, чем реальная политика», — заявил он.

Однако если американский лидер согласится развить конфликтную ситуацию, то это приведет к тяжелым последствиям для всего мира, заверил эксперт.

«Трамп понимает, что это конфликт не только с Россией будет, но и с Китаем и Индией. И Трамп начнет воевать со всем миром», — заключил Маркелов.

Экономический популизм

При этом важно понимать уместно ли сравнение Рютте или носит лишь политический характер. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила причины такого рода провокаций.

«Сравнение экономики России с экономикой Техаса неуместно, это чистой воды популизм, это очевидно любому человеку не только в нашей стране, но и повсеместно во всем мире. Сравнение проводится, потому что Техас является ресурсодобывающим штатом Америки. На этом основании проводят сравнение», — пояснила эксперт.

Экономист напомнила, что в данном сравнении существует экономическая подоплека: ранее Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по ВВП России по итогам 2025 года, заявив, что темпы роста экономики России снизятся до 0,6%.

«На самом деле прогноз МВФ популистский и носит политический характер, дабы посеять панику среди населения России и уведомить страны НАТО и Украину в том, что у РФ нет шансов в украинском конфликте. Поэтому приведена такая сомнительная характеристика с Техасом», — выразила мнение специалист.

При этом экономист добавила, что в сравнении с РФ Техас не обладает такой мощью как в плане населения, в плане технологий, так и в плане веса в мире.

«Уместно сравнивать экономику России с Америкой», — заключила Литвиненко.

