Инсайдер Джон Проссер опубликовал рендеры, демонстрирующие возможный дизайн iPhone 18 Pro

В сети появились новые предполагаемые детали о дизайне флагманского смартфона Apple, который ожидается в 2026 году. Инсайдер Джон Проссер опубликовал рендеры iPhone 18 Pro, основанные, по его утверждению, на ранних данных о прототипе, а также назвал три потенциальных новых цвета: бордовый, коричневый и фиолетовый.

Наиболее заметным изменением, согласно утечке, может стать фронтальная часть устройства. Apple якобы планирует значительно уменьшить «челку» (вырез), переместив часть компонентов системы Face ID под экран. В результате на дисплее останется только небольшое отверстие для фронтальной камеры, которое сместится в левый верхний угол. Dynamic Island при этом сохранится, но станет компактнее и будет адаптирован под новое расположение камеры, что сделает его менее навязчивым.

В области фотосъемки инсайдер сообщает о возможном внедрении системы с переменной диафрагмой в основную камеру. Эта аппаратная технология позволит объективу физически регулировать количество света, что улучшит качество съемки в условиях низкой освещенности и сделает эффект размытия фона (боке) более естественным. Предполагается, что функция может появиться только в версии Pro Max.

Среди внутренних обновлений называются новый процессор A20 Pro и переход на собственный модем Apple C2. Также Apple может изменить механику кнопки спуска затвора камеры, отказавшись от емкостного сенсора в пользу системы с распознаванием силы нажатия.

